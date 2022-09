SEF detém estrangeiro por suspeitas de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta quinta-feira que deteve no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro por alegado tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal.

Segundo um comunicado do SEF, o homem de 38 anos, que viu o Tribunal de Instrução Criminal aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva, "foi detido quando se apresentou na fronteira acompanhado por três crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os oito e os 12 anos, recorrendo ao uso de documentos de viagem alheios, pertencentes a outros menores com semelhanças fisionómicas".

O indivíduo, proveniente de Bissau, declarou que duas das crianças eram suas filhas e que a outra seria sua enteada, tendo explicado as razões da viagem com a necessidade de tratamentos médicos em território nacional.

Na sequência de várias diligências, a investigação apurou "fortes indícios" de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal e as três crianças foram afastadas do suspeito e colocadas ao cuidado de uma equipa multidisciplinar especializada que encaminhou as menores para uma casa de abrigo sob indicação do Tribunal de Família e Menores.

O comunicado esclarece que o cidadão estrangeiro acabou por ser indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e uso de documentos alheios, com a diligência a resultar ainda na apreensão dos documentos de viagem, cartões de embarque, dois telemóveis e um computador portátil.