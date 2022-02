SEF já aceitou primeiro pedido de asilo de cidadã ucraniana

Vila Verde de Ficalho, 20/3/2020 - Agentes do SEF durante a colocação do novo posto fixo na fronteira que liga Vila Verde de Ficalho e Rosal de la Fronteira (Espanha) através do IP8. Este é um dos nove pontos de ligação rodoviária com o país vizinho que permanecem abertos mas controlado por forças policiais de ambos países, como medida de contenção da propagação do Covid-19. Já há seis mortes e 1020 casos confirmados de coronavírus em Portugal, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). O país está desde a meia-noite de ontem em estado de emergência. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens