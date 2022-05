SEF pede apoio da PSP para reforçar controlo fronteiriço durante conferência da ONU

© Global Imagens (arquivo)

No âmbito da 2.ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou um reforço do número de inspetores nos aeroportos nacionais. Para isso, solicitou o apoio da Polícia de Segurança Pública, segundo indica o SEF, num comunicado enviado às redações.

"Este pedido visa fazer face ao previsível aumento exponencial do desembarque de passageiros no período do verão IATA, que coincide com a realização da 2.ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Portugal. É, assim, essencial reforçar a capacidade do SEF no controlo das fronteiras externas da União Europeia, garantindo a segurança do Espaço Schengen e promovendo a desejada fluidez no processamento dos passageiros que entram e saem do país através das fronteiras aéreas", lê-se na nota.

O SEF explica que "o apoio operacional da PSP ao SEF será assegurado por agentes habilitados com formação ministrada por formadores deste Serviço de Segurança, no quadro do processo de reestruturação em curso".

O comunicado sublinha ainda que os agentes da PSP serão acompanhados e supervisionados por inspetores do SEF na designada "primeira linha".