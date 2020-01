SEF aprecia pedido de proteção internacional de migrantes encontrados em Olhão

A Polícia Marítima detetou na madrugada de hoje uma embarcação com 11 imigrantes ilegais a bordo, junto a Olhão, perto da entrada da barra da Culatra, ilha-barreira da ria Formosa, Olhão, 29 de janeiro de 2020. LUIS FORRA/LUSA © LUSA

Por Gonçalo Teles 29 Janeiro, 2020 • 19:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai "apreciar o pedido de proteção internacional" feito esta quarta-feira por 11 cidadãos marroquinos que foram detetados ao largo de Olhão, na Ilha de Armona.

Em comunicado, o SEF informa que o grupo - constituído por homens com idades "entre os 21 e os 30 anos" - vai ser transferido esta quarta-feira para Lisboa e que está garantido alojamento para os mesmos através do SEF "e em estreita articulação com o Conselho Português para os Refugiados".

O pedido de "concessão do estatuto" vai ser registado ao abrigo do quadro de proteção internacional, sendo também "providenciada documentação que comprova o período de análise do mesmo".

A documentação, explica o SEF, permite que durante o período em questão "lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência".

Os jovens marroquinos intercetados ao largo de Olhão conheciam o grupo de imigrantes que chegou a Monte Gordo da mesma forma, em dezembro. A TSF sabe que os jovens são da mesma região em Marrocos e que utilizaram o mesmo sistema para chegar a território nacional.

O acolhimento a oito amigos no mês passado acabou por ser um chamariz para o grupo que foi detetado na madrugada desta quarta-feira. O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz-se preocupado com esta repetição.