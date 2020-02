Segunda Circular condicionada nos dois sentidos após acidente que fez três mortos

© Gonçalo Vilaverde (arquivo)

A Segunda Circular, em Lisboa, está condicionada nos dois sentidos na sequência de um acidente que provocou a queda de um poste de iluminação sobre a estrada.

As várias faixas de rodagem estão por esta hora (6h00) a começar a reabrir, ainda com constrangimentos, depois de terem estado cortadas durante toda a noite. A PSP relata, em declarações à TSF, que não consegue ainda prever quando vão ser reabertas as faixas da esquerda. Decorrem trabalhos que são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e da Proteção Civil.

Cerca das 06h40 estavam ainda cortadas uma faixa em cada sentido devido aos danos provocados no separador central.

O corte na circulação foi provocado por um acidente ao início da madrugada desta sexta-feira, no sentido Aeroporto - Benfica, junto à estação de serviço após a entrada da Alta de Lisboa a chegar ao Campo Grande.

Há três mortos, todos ocupantes do veículo que se despistou, confirmou à TSF fonte da PSP de Lisboa.

Notícia atualizada às 08h39