Segunda Circular em obras durante um ano. Intervenção arranca em meados de 2020

Medina espera que a recuperação da Segunda Circular arranque em "meados do próximo ano"

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 27 Novembro, 2019 • 10:03

A câmara de Lisboa anunciou que vai repavimentar e pintar a sinalização da Segunda Circular. De acordo com o autarca Fernando Medina, o concurso público irá avançar já no mês de dezembro.

Na RTP3 , o presidente da Câmara Municipal de Lisboa explicou as razões do atraso desta intervenção: "A Segunda Circular não é uma via a que se chega e se tapa uns buracos, como em qualquer outra rua ou avenida." Fernando Medina referiu ainda que a obra se atrasou porque esperava saber se se colocaria a hipótese de um corredor para transportes públicos na A5, o que acabou por não se concretizar.

O presidente da câmara frisou que a repavimentação propriamente dita "não é uma obra de grande fundo", mas que irá capitalizar "sempre um investimento superior a quatro milhões de euros".

Medina espera que a recuperação da Segunda Circular arranque em "meados do próximo ano, e demorará cerca de um ano", esclareceu também o autarca.

Não estão previstas alterações à circulação, exceto constrangimentos ao trânsito durante a noite e os fins de semana, de acordo com o jornal Eco .