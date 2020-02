Caso no MP. Segunda Circular foi parada por 150 viaturas e 500 pessoas

O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, danificando um pórtico de painéis direcionais © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Cátia Carmo 26 Fevereiro, 2020 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação na Segunda Circular, na madrugada da última segunda-feira, foi interrompida por cerca de 150 viaturas e 500 pessoas, divulgou a PSP em comunicado esta quarta-feira. Depois de ter registado as marcas e matrículas das viaturas usadas para cortar o trânsito, a polícia está a avançar com as diligências para identificar os condutores e já encaminhou o caso para o Ministério Público.

"Os comportamentos descritos, para além de constituírem ilícito contraordenacional, são passíveis de terem enquadramento criminal, por atentarem contra a segurança do transporte rodoviário. (...) Simultaneamente, o ajuntamento de pessoas materialmente consistiu numa manifestação que, de acordo com o diploma legal que regulamenta este direito fundamental, deveria ter sido comunicado previamente à autoridade administrativa competente, o que não se verificou", pode ler-se no comunicado da PSP.

Ainda na mesma nota, a polícia apela a todos os cidadãos para que respeitem o direito dos outros à livre circulação e sublinha que tomará as medidas necessárias para acabar com este tipo de comportamentos.

Recorde-se que esta paralisação da Segunda Circular aconteceu na sequência de um despiste registado por volta da 1h00 da última sexta-feira, num acidente que causou a morte a três homens, únicos ocupantes do carro. O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário, Benfica-Aeroporto, danificando um pórtico de painéis direcionais.

Durante o dia dessa sexta-feira o trânsito esteve parcialmente cortado para a retirada do pórtico informativo, que ficou danificado devido ao acidente.