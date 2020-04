Segunda fase do estado de emergência com 167 detenções

© Ivo Pereira/Global Imagens

As forças de segurança detiveram 167 pessoas por crime de desobediência desde o início da segunda fase do estado de emergência, a 3 de abril, decretado devido à doença Covid-19, informou esta quinta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Destas 167 detenções até às 17h00 desta quinta-feira-feira, 75 são por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 14 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 9 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, foram encerrados 396 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 2 de maio, depois do prolongamento aprovado esta quinta-feira na Assembleia da República.