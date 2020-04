Segunda fase do estado de emergência com 50 detenções

© Ivo Pereira/Global Imagens

Por TSF 08 Abril, 2020 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As forças de segurança detiveram 50 pessoas por crime de desobediência desde o início da segunda fase do estado de emergência, a 3 de abril, decretado devido à doença Covid-19, informou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

No mesmo período, segundo um balanço divulgado em comunicado e com dados até às 17h00 desta quarta-feira, foram encerrados 207 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se às 108 detenções por crime de desobediência e 1708 estabelecimentos encerrados por incumprimento na primeira fase do estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.