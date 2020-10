Segunda vaga de Covid-19 vai adiar, de novo, milhares de diagnósticos oncológicos

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A Liga Portuguesa Contra o Cancro teme que a segunda vaga de Covid-19 que atinge o país volte a atrasar milhares de diagnósticos oncológicos como aconteceu durante a primeira onda.

O presidente, Vítor Rodrigues, diz à TSF que os efeitos da primeira vaga ainda se sentem e já é certo, "de certeza absoluta", que os efeitos da segunda se vão sentir nas próximas semanas - "é inevitável".

"Nas doenças oncológicas - e não só - ainda não tínhamos recuperado dos problemas e vamos ter agora um novo rebate, sobretudo no diagnóstico precoce, com diminuição dos exames complementares de diagnóstico e das consultas presenciais. Vai haver um impacto grande", prevê o responsável, que teme mais "atrasos de um, dois, três meses..."

Preocupado, o presidente da Liga espera, contudo, que hoje o sistema de saúde esteja melhor preparado do que aconteceu nos primeiros meses da pandemia.

Talvez não com a magnitude da primeira vaga, mas Vítor Rorigues está convencido que teremos, de novo, alguns milhares de diagnósticos por fazer.

Peditório com contas no vermelho

A Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca esta quinta-feira com o seu peditório anual, que dura até segunda-feira, com menos voluntários, em menos concelhos e com o risco de ser interrompida a meio por causa das medidas para travar a pandemia.

"Mantemos o peditório até que existam instruções em contrário, apesar de ser evidente que nos concelhos onde o risco de Covid-19 é mais elevado já se saiba que não vai existir peditório de rua", detalha Vítor Rodrigues.

O presidente da Liga confirma que as contas da instituição estão no vermelho com o impacto da pandemia, tendo sido necessário recorrer às poupanças que tinham para situações inesperadas como esta da pandemia em 2020.

"Enquanto existirem reservas vamos continuar a apoiar o doente oncológico", explica o responsável, que recorda que só com a paragem dos rastreios do cancro da mama, durante 3 meses, nos primeiros tempos da pandemia, se perderam quase 1,5 milhões de euros, correspondentes a cerca de 70 mil mamografias que não se realizaram, apesar do pessoal contratado ter continuado a receber o ordenado na íntegra.

O Estado, recorde-se, paga 20 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro por cada mulher que faz o rastreio.