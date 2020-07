Segundo surto de Covid-19? Marcelo lembra que primeiro ainda não terminou

Marcelo Rebelo de Sousa com elementos do Conselho Nacional de Juventude © António Cotrim/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que Portugal ainda não ultrapassou o atual surto de Covid-19.

"Estamos a falar do segundo surto e ainda estamos no primeiro, com mais de 300 contaminados por dia no primeiro", destacou o Presidente da República em declarações no Palácio de Belém, a propósito do aniversário do Conselho Nacional de Juventude.

"Não é que não se deva preparar o segundo", ressalva Marcelo Rebelo de Sousa, depois de António Costa ter avisado que o tempo é "curtíssimo" para a sociedade se preparar para o próximo inverno.

Apesar de o seu alerta se dirigir a um público jovem, o Presidente da República fez questão de recordar que não se pode atribuir culpas pelo número crescente de contágios a um grupo específico - nem ao grupo de risco, do qual faz parte, nem aos mais novos. "Estamos todos no mesmo barco", destacou.

