Segurança infantil: associação lança campanha para devolver a rua às crianças e jovens

Por Rute Fonseca 23 Maio, 2023 • 08:09

Os acidentes rodoviários são a maior causa de morte acidental em crianças e jovens e a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) apela a uma mudança de comportamentos.

Alunos de todo o país participam nesta iniciativa, que tem como objetivo devolver as ruas aos mais novos, como explica Rosa Afonso. "Queremos trazer as crianças para a rua, para reivindicarem este espaço que é delas. É uma necessidade, temos que trazer as crianças para a rua, para passear, para brincar e usufruir do espaço público. As crianças precisam de autonomia, para crescerem em segurança."

Para que os mais novos possam estar em segurança nas ruas, é necessária uma mudança de mentalidades. "Os acidentes rodoviários são a maior causa de morte acidental entre crianças e jovens. É preciso mudar mentalidades, há acidentes por velocidade excessiva, mas não só e isso condiciona as decisões dos pais, que não deixam os filhos ir a pé para a escola ou andar de bicicleta com os amigos. Há comprimentos que os põem em risco, por exemplo, carros em cima de passeios, nas passadeiras ou estacionados em segunda fila, condicionam a segurança das crianças."

Rosa Afonso, da APSI, sublinha que os acidentes rodoviários continuam a ser uma das principais causas de morte. "Sabemos que na última década há 66 mortes por ano, em média, causados por acidente rodoviários e afogamentos, a segunda maior causa."

#aruaénossa é o tema da campanha lançada esta terça-feira pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil para assinalar o Dia Nacional da Segurança Infantil. No site da APSI encontra toda a informação relativa a esta campanha.