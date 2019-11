Um ano depois, segurança nas pedreiras melhorou, garante Ministro do Ambiente

Vista da pedreira onde um aluimento de terras há um ano fez desabar uma parte da estrada municipal 255, que liga Borba a Vila Viçosa © LUSA

João Pedro Matos Fernandes participou na Sessão de Apresentação sobre a execução do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica. À saída o ministro garantiu que das 180 pedreiras sinalizadas, já avançaram com 180 projetos de intervenção e afirma mesmo que as obras de consolidação vão avançar mais cedo do que o previsto.

"Já recebamos 130 projectos para consolidar pedreiras. São trabalhos feitos por Universidades, por empresas com muita credibilidade. Trata-se de projetos muito diferentes. Há obras que se fazem em seis meses e há obras que se fazem em seis anos. Muitas dessas obras já estão em curso. Vamos conseguir antecipar as intervenções físicas, o Governo previu que as obras se iniciassem em 2021 e afinal podem avançar em 2020." Afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente avançou ainda "não haver condições" para reabrir em segurança a estrada entre Borba e Vila Viçosa, onde há um ano ocorreu um deslizamento de terras junto a pedreiras, que causou cinco mortos.

"Não há forma de poder abrir aquela estrada", disse João Pedro Matos Fernandes, garantindo não se tratar de "falta de vontade política", mas sim de "uma questão de segurança".

O ministro do Ambiente e da Ação Climática falava na sessão de apresentação sobre a execução do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica, que decorreu no Ministério do Ambiente, em Lisboa.