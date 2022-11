Segurança Social alvo de ataque informático. Autoridades investigam "intrusão intencional e maliciosa"

© AFP

A Segurança Social foi recentemente alvo de um ciberataque, avançou a CNN Portugal e confirmou a TSF junto de fonte da Segurança Social.

Segundo informação recolhida pela TSF junto de fonte da Polícia Judiciária, as autoridades já estão a investigar o ataque informático.

Em comunicado, a Segurança Social confirma que "foi alvo de um ciberataque que resultou numa intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática".

"Da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado, até ao momento, qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas. Foram de imediato desencadeadas as diligências necessárias, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, no sentido de garantir a segurança dos sistemas e respetivos dados. A evolução desta situação será atualizada sempre que as circunstâncias assim o exijam", pode ler-se na nota enviada à TSF.

* Notícia atualizada às 12h39