Segurança Social dá horas a lares para identificarem idosos que querem votar

A meta anunciada pelo Governo era que os idosos fizessem essa inscrição para o voto antecipado entre 14 e 17 de janeiro © Leonel de Castro/Global Imagens

Por Nuno Guedes 13 Janeiro, 2021 • 07:44

Os lares começaram na terça-feira a ser contactados pela Segurança Social para que em poucas horas questionem os idosos e identifiquem todos aqueles que estão interessados em exercer antecipadamente, no próprio lar, o seu direito de voto.

No e-mail a que a TSF teve acesso, recebido pelas 15 horas de terça-feira, através da Segurança Social da região de Lisboa, é pedido a um lar que até "ao final do dia" preencha um questionário que identifique o nome completo do idosos, número de cartão de cidadão, data de nascimento, concelho, morada e nome do lar.

Esta é a forma encontrada para acelerar um processo que teve de ser montado depois das críticas ao apelo inicialmente feito para que os idosos em lares se deslocassem, apesar da pandemia, às assembleias de voto.

O questionário enviado aos lares diz que os serviços da Segurança Social se comprometem a proteger os dados pessoais, explicando que depois da identificação dos idosos interessados o processo será articulado, "via Ministério da Saúde, com a plataforma de registo de voto antecipado disponibilizada pelo Ministério da Administração Interna".

O presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso confirma à TSF que também recebeu o e-mail da Segurança Social, mas sublinha que é pouco tempo.

"Eu tenho um número muito diminuto de idosos, mas imagine um lar que tem 50 ou 100 idosos. Como é que se exige que as pessoas respondam em poucas horas a um questionário a ser preenchido para cada idoso?", questiona João Ferreira de Almeida que diz que é muito em cima da hora.

O representante dos lares privados diz que não sabe se todos os lares vão conseguir responder com tanta urgência, mas no seu caso, uma residência pequena para idosos, foi possível questionar todos e responder ao inquérito da Segurança Social.

Dos 16 idosos do lar gerido por João Ferreira de Almeida, quatro manifestaram intenção de votar: "Disseram-me logo que sim e em quem é que queriam votar, muito decididos daquilo que estavam a querer e a dizer", agradecendo e ficando "muito contentes" por terem esta hipótese", refere o presidente da associação de lares.

A maioria dos idosos lúcidos quer votar

O vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas também confirma que os lares que representam já foram contactados pela Segurança Social para identificar os idosos que pretendem votar e "estão a fazer um esforço para concluir essa tarefa".

Aplaudindo a hipótese de votar nos lares e pouco preocupado com os prazos para responder, Caldas de Almeida refere que os lares das misericórdias têm condições para concluir a identificação dos idosos, acrescentando que "queremos assegurar que isto se faça com tranquilidade" para evitar uma desgraça como aquela que se potenciou com os contactos entre famílias no Natal.

O representante das misericórdias acredita que entre os idosos lúcidos a maioria pretende votar, nomeadamente porque "são pessoas que têm um grande sentido cívico e que querem participar".

O Ministro da Administração Interna anunciou no domingo que "tudo está a ser feito nesse sentido para que as pessoas que, por razões de saúde pública, estão internadas em estruturas residenciais para idosos, os lares para idosos, na designação mais comum, sejam equiparados a cidadãos em situação de isolamento profilático".

A meta anunciada pelo Governo era que os idosos fizessem essa inscrição para o voto antecipado entre 14 e 17 de janeiro, podendo exercer este direito entre os dias 19 e 20, através de equipas de recolha de votos nos lares.