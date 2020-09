Segurança Social e ARS admitem situação de rutura no lar de Santarém

© Pixabay

O Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo admitem que nem tudo correu bem no Lar Fonte Serrã em Santarém. Pelo menos 55 pessoas, 37 utentes e 17 funcionários da instituição, testaram positivo à Covid-19 e, até agora, morreram quatro idosos.

Na resposta a um pedido de esclarecimento da TSF, o Centro Distrital de Segurança Social e a Administração Regional de Saúde adiantam que houve uma situação de rutura total ao nível dos recursos humanos disponíveis para fazer face à emergência, que só foi resolvida através de uma intervenção rápida das autoridades que contrataram mais funcionários e substituíram a direção técnica.

As duas entidades garantem, no entanto, que, apesar das dificuldades sentidas desde o inicio do surto, os cuidados essenciais prestados aos utentes nunca estiveram em causa porque os médicos e enfermeiros do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria do Tejo prontamente se disponibilizaram para ajudar.

Esta quinta-feira alguns familiares dos utentes fizeram diversos pedidos de ajuda denunciando falhas graves tanto na alimentação, na como na distribuição de medicamentos aos utentes.

