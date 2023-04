Segurança Social vai distribuir tablets a pessoas com apoio domiciliário

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

Por Lusa 28 Abril, 2023 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Segurança Social vai distribuir um tablet às pessoas que são acompanhadas pelo Serviço de Apoio Domiciliário para garantir, através desta ligação, a sua autonomia, anunciou hoje a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Neste momento estamos a preparar avisos no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para apoio domiciliário 4.0 para garantir que todas as pessoas que estão a ser acompanhadas no âmbito do setor social relativamente a apoio domiciliário, tenham um tablet para garantir que estão sempre ligadas, permitindo que se mantenham nas suas casas completamente autónomos, mas com a segurança de estarem sempre conectadas...", disse Ana Mendes Godinho, à margem da cerimónia, em Loulé, distrito de Faro, da cerimónia de inauguração e apresentação do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo (CCEA).

A responsável governamental acrescentou que o tablet "terá naturalmente outros serviços, nomeadamente de monitorização e acompanhamento, até outro tipo de atividade para estimular, mais uma vez, que o envelhecimento ativo e saudável, ainda que muitas vezes à distância, mantém as pessoas ligadas, conectadas a pertencerem a uma comunidade".

Em resposta a uma pergunta dos jornalistas sobre se a Segurança Social iria "distribuir um tablet com um programa específico" para essas pessoas, Ana Mendes Godinho disse que "vai ser isso mesmo".

O Serviço de Apoio Domiciliário presta serviços no domicílio dos utentes, quando estes, por motivo de doença ou outro tipo de dependência, sejam incapazes de assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou realizar as suas atividades diárias.

O serviço permite a prestação de um serviço de proximidade com cuidados individualizados e personalizados, possibilitando assim preservar a família e a casa que constituem para o idoso uma referência importante.