Seis detidos após operação policial em zona de diversão noturna em Alcântara

Por Guilherme de Sousa 01 Abril, 2023 • 09:15

Seis pessoas foram detidas no âmbito de uma operação da PSP numa zona de diversão noturna em Alcântara, Lisboa. Os dados foram adiantados à TSF pelo subintendente Nelson Ribeiro, sublinhando que, em causa, estão crimes relacionados com a posse ilegal de armas, tráfico de estupefacientes e condução sob efeito de álcool.

"Temos seis detenções, das quais duas por posse de estupefacientes, nomeadamente haxixe, uma detenção por arma proibida e apreensão de uma soqueira e três por condução sob efeito de álcool", revelou Nelson Ribeiro.

Nesta operação policial, que decorreu durante a madrugada, "estiveram envolvidos cerca de centena e meia de polícias de várias valências da PSP, nomeadamente da Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico", lê-se na nota do Comando Metropolitano de Lisboa enviado às redações.

A PSP indica que foram "controladas cerca de 400 pessoas e fiscalizadas 60 viaturas".

"Além do produto suspeito de ser estupefaciente, nomeadamente haxixe, foram também apreendidos uma embalagem de um aerossol de defesa e uma soqueira, objeto em ferro construído com a única finalidade de ser utilizado para agredir. Foram ainda levantados vários autos de notícia por contraordenação na sequência de diversas infrações", acrescenta o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado.