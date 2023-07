Imigração ilegal e tráfico humano: seis detidos em megaoperação ficam em prisão preventiva

© Pedro Rocha/Global Imagens

As seis pessoas que foram detidas na segunda-feira numa megaoperação da Polícia Judiciária para desmantelar uma rede de tráfico humano e auxílio à imigração ilegal vão ficar em prisão preventiva.

Os seis detidos foram presentes a um juiz esta terça-feira e, segundo fonte judicial citada pela Lusa, a medida de coação aplicada a todos foi a prisão preventiva.

Esta segunda-feira, a Polícia Judiciária executou uma "operação policial destinada ao desmantelamento de uma organização com atividade criminosa que operava em Portugal, França, Espanha e Alemanha, suspeita da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, auxilio à imigração ilegal e falsificação de documentos".

"A operação policial foi desenvolvida em várias fases, nomeadamente com a execução e cumprimento de 18 Mandados de Busca domiciliária, bem como ao cumprimento de 6 Mandados de Detenção emitidos pela titular do inquérito, ação com incidência na região da grande Lisboa, Vila Franca de Xira e Margem Sul do Tejo", explica a autoridade portuguesa em comunicado.

A Polícia Judiciária explicou a atuação da rede agora desmantelada: "Proporcionava a imigrantes em situação irregular em toda a Europa, a possibilidade de se deslocarem a Portugal no sentido de regularizar a sua situação junto do SEF, com vista à obtenção de Autorizações de Residência, na sua grande maioria recorrendo a documentos falsificados. A investigação permitiu identificar 337 transportes de entre Lisboa / Paris / Lisboa, no total de mais de seis mil imigrantes ilegais."