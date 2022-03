Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Coimbra vão estar em aviso amarelo, a partir das 21h00 desta terça-feira. Na quarta-feira somam-se os distritos de Évora, Beja, Setúbal e Faro, que estarão sob aviso amarelo entre as 03h00 e as 12h00.