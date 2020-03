Seis distritos do continente sob aviso laranja para chuva e "fenómenos extremos de vento"

© Photo by Valentin Müller on Unsplash

Seis distritos de Portugal continental estão este domingo, a partir das 21h00, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima fortes, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja entre as 18h00 deste domingo e as 3h00 de terça-feira devido à previsão de ondas com cinco a seis metros de altura, que podem chegar aos nove ou 10 metros.

IPMA admite "fenómenos extremos de vento". 00:00 00:00

À TSF, a meteorologista Maria João Frada explica que a norte do sistema Montejunto-Estrela vai registar-se "forte e persistente, acompanhada de trovoadas". O IPMA não exclui "fenómenos extremos de vento", admitindo mesmo a possibilidade de "tornados".

O Litoral deve ser especialmente atingido pelo vento, sendo previsível que se registem rajadas que possam atingir os 85 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de quatro e cinco metros até às 3h00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.