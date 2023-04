Seis feridos em despiste de autocarro no Algarve. Trânsito na A22 está condicionado

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Lusa 18 Abril, 2023 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Seis pessoas ficaram esta terça-feira feridas na sequência do despiste de um autocarro na autoestrada 22 (A22) na zona de Alcantarilha, concelho de Silves, no Algarve, disse à Lusa fonte do Comando Regional de Proteção Civil do Algarve.

Os seis feridos foram estabilizados no local e conduzidos para unidades de saúde, no entanto, a fonte não soube precisar à Lusa quais as unidades para onde foram transportados e se os ferimentos são ligeiros ou graves.

O despiste, que ocorreu perto das 10h00 no sentido Faro -- Lagos, ao quilómetro 36, obrigou ao condicionamento do tráfego naquela zona, estando a circulação a ser feita apenas por uma via.

Os restantes passageiros do autocarro foram encaminhados para outro transporte, acrescentou a fonte.