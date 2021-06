Seis vezes mais camas para doentes Covid em menos de um mês no Centro Hospitalar Lisboa Central

Nesta altura, há 57 internados no centro hospitalar que inclui o Curry Cabral. Há cerca de um mês, não chegavam a uma dúzia. O diretor do Serviço de Doenças Infecciosas confessa-se preocupado, mas acredita que o cenário do ano passado não vai repetir-se.