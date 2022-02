Seis voos cancelados devido a vento forte na Madeira

© Joana Sousa/ASpress

Seis voos que deveriam aterrar esta segunda-feira de manhã no Aeroporto Internacional da Madeira foram cancelados devido ao mau tempo registado na ilha, situação que motivou também o cancelamento da ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo.

De acordo com informação disponível no site da ANA - Aeroportos de Portugal, três voos operados pela TAP, com origem em Lisboa e no Porto, e outros três operados pela Jet2.com, provenientes do Reino Unido, foram cancelados devido ao vento forte que se faz sentir no aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira.

A operação aeroportuária no arquipélago está condicionada desde sábado.

Por outro lado, a forte agitação marítima originou o cancelamento da viagem do navio Lobo Marinho, que estabelece a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, e impediu a atracagem de um navio de cruzeiro no porto do Funchal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da ilha da Madeira e o Porto Santo com aviso amarelo devido à agitação marítima até às 15h00 de hoje.

A costa norte e sul da Madeira e as regiões montanhosas da ilha estão também sob aviso amarelo por se aguardarem aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada (até às 12:00 de hoje) e vento de nordeste por vezes forte (até às 15h00 desta segunda-feira).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.