Sem-abrigo, uma luta que não acabou. Próximo passo é facilitar "cartão de cidadão"

A Comunidade Vida e Paz considera que a medida adotada pelo Governo de estender o atendimento a pessoas em situação de sem-abrigo a todos os centros de Segurança Social vem restaurar as esperanças para que novos passos sejam dados na dignificação da vida destas pessoas.

Henrique Joaquim, representante da associação, admite, em declarações à TSF, que esta decisão o deixa "muito otimista", e refere que o trabalho social era dificultado pelo acesso vedado a certos centros de acordo com a morada. "Era uma dificuldade que com alguma frequência tínhamos e que deriva da forma como está organizado o sistema da Segurança Social."

No entanto, a Comunidade Vida e Paz não dá a luta por concluída: "Quando as pessoas estão nesta condição, precisam de outro tipo de encaminhamento e de atendimento, e é isso que reivindicamos."

"Aquilo que queremos - e isto já foi reportado ao Governo - é que uma pessoa em situação de sem-abrigo não fique limitada no acesso à sua cidadania por não ter uma morada", adianta Henrique Joaquim. "Temos de criar um procedimento que permita à pessoa ter uma morada postal que nos ajude a trazer a pessoa para os registos, para os serviços e para imprimir um cartão de cidadão", prossegue o representante da Comunidade Vida e Paz.

Henrique Joaquim constata que, se o cartão de cidadão "dá acesso a tudo", a falta deste documento "barra o acesso a tudo: à saúde, à Segurança Social..." Esta medida que têm "vindo a reivindicar" pode estar perto da resolução. "Acreditamos que em breve poderemos ter boas notícias, se possível, antes do natal", assinala, sem esquecer que medidas "concretas" como a de atribuir a possibilidade de inscrição no centro de emprego e a de abrir o atendimento da Segurança Social em qualquer ponto do país foram recentemente tomadas.

Para combater os números das pessoas a viver na rua, Henrique Joaquim defende a criação de uma plataforma que possibilite saber quem são "não só do ponto de vista estatístico, como do ponto de vista qualitativo" para conhecer o próprio "trajeto da pessoa".

"Hoje em Portugal ninguém sabe com rigor quantas pessoas e quem está nesta situação", aponta o representante desta associação de trabalho social. Não ter essa informação, argumenta, "é crítico para ajustar a intervenção".

Além de "agir no imediato e a acudir em situações de emergência", é preciso, de acordo com Henrique Joaquim, "conhecer bem para poder ir mais longe, para estar mais perto das situações".