Sem amor e com maus tratos. Espaço Lara apoia crianças e jovens vítimas de violência doméstica

No Porto, a Associação Plano i tem, desde o final do ano passado, uma resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Em pouco mais de seis meses já foram atendidos 80 casos, a maioria de abuso sexual ou de violência física severa, que empurra os mais novos para um quadro de ansiedade e angústia profundas. São todos atendidos no Espaço Lara, cujo nome é uma homenagem a uma menina assassinada pelo pai, em 2019.