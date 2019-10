Sem chamadas nem internet. NOS com falhas na rede a nível nacional

Problemas na rede já foram denunciados por milhares de utilizadores da NOS © Wael Hamzeh/EPA

A operadora de telecomunicações NOS está, esta manhã, com falhas de rede no serviço. Os utilizadores da NOS têm tido problemas em fazer chamadas e na utilização da internet móvel.

De acordo com o site Downdetector, mais de 1200 problemas foram reportados na última hora, com a maioria das falhas a incidirem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nos distritos de Braga, Aveiro e Coimbra.

A TSF tentou contactar a NOS para obter esclarecimentos sobre o assunto, sem sucesso.

Contactada pela TSF, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) confirma que a NOS reportou à autoridade a existência de um incidente, não explicando, contudo, a natureza do mesmo.

Por lei, cada vez que há perturbações de grande dimensão na rede, as operadoras são obrigadas a comunicar a situação à Anacom..

Nas redes sociais, são já muitos os internautas a denunciar a situação e a comunicar os problemas que têm sentido.

Notícia atualizada às 12h33