Sem santos populares, vendedores de manjericos têm perdas a rondar um milhão de euros

Com os festejos dos Santos Populares proibidos este ano devido à pandemia de Covid-19 são muitos os manjericos que vão ficar por vender. Ricardo silvestre, vice-presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Ornamentais calcula que as perdas rondem um milhão de euros

"Perdemos mais de 50% das vendas, deve andar na ronda dos 70%", conta o responsável, apontando para que "no final do ano as empresas tenham uma quebra na ordem dos 30%", o que significa que "as empresas têm prejuízos" e que é preciso pensar nos "custos com o pessoal e mão-de-obra".

Alguns produtores, com a chegada da pandemia, conseguiram precaver-se e ​​​​​​​uma grande parte dos manjericos que foram semeados em janeiro não chegaram a ser plantados em vaso.

Com o desconfinamento, os produtores de plantas ainda conseguiram recuperar algum do prejuízo de três meses, mas para trás ficaram os casamentos, funerais, Dia da Mãe, a restauração e os hotéis. "Tem sido colher flores e destruir", contou.

Ricardo Silvestre revela que "a perspetiva é continuar a fazer o que se fazia antes mas em quantidades menores", com uma "diminuição do risco", tendo em conta que "nada garante que no outono não haja outra pandemia".

