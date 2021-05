Sem segurança e dignidade, alunos da Universidade do Algarve marcam greve geral

Universidade do Algarve © DR

Dizem que os problemas se arrastam há anos e temem que possa acontecer uma desgraça. Fábio Zacarias, da associação de estudantes Portimão U, afirma que o Campus, que existe há 30 anos, não tem condições dignas e dá alguns exemplos.

"Os pavilhões são em madeira, as telhas em fibrocimento e na parte de trás do Campus há uma muralha em perigo de cair. Queremos prevenir que daqui a algum tempo não aconteça uma desgraça. Estes problemas têm sido reportados já por antigos dirigentes associativos e a várias reitorias. Não é um ataque a ninguém, é sim pela melhoria do espaço e pelo bom nome da Universidade do Algarve", refere.

Por todos estes motivos, marcaram uma greve geral de alunos para a próxima quinta-feira, dia 6 de maio. Os estudantes dizem que estão cansados, já deram conhecimento desta situação às entidades responsáveis como a Reitoria da Universidade do Algarve, assim como à Câmara Municipal de Portimão, mas os problemas mantêm-se.

"A Câmara propôs algumas coisas, mas o certo é que todos os anos ouvimos a mesma conversa, que as condições são boas quando na realidade não o são. Os alunos estão cansados, os próprios docentes não se sentem confortáveis com as condições da Universidade e temos uma funcionária de limpeza com dificuldades de locomoção que tem que dar conta da limpeza de todo o Campus. É muito complicado e a resposta tem sido: temos que nos aguentar", diz.

Os alunos da Universidade do Algarve em Portimão marcaram uma greve Geral para dia 6 de maio, a partir das 08h30.

A TSF procura esclarecimentos junta da Universidade do Algarve.