Sem "traição" a Benfica, Toni vai marchar "para ganhar" pela freguesia do lado

Toni vai estrear-se como padrinho de uma marcha

A cidade de Lisboa celebra Santo António na noite desta segunda-feira, com as tradicionais marchas populares, e a freguesia de São Domingos de Benfica recebe como padrinho o antigo jogador e treinador do Benfica Toni, que assegura que a marcha "não vai envergonhar os seus residentes" e o objetivo "é ganhar".

A noite do padroeiro da cidade de Lisboa é marcada pelo desfile na Avenida da Liberdade, o que exige meses de preparação por parte dos marchantes até que a música seja decorada e os passos executados na perfeição.

Toni é um dos participantes dos ensaios já que é o padrinho da marcha de São domingos de Benfica. À TSF, começa por cantarolar a música tem vindo a ecoar nos seus dias ao longo dos últimos meses.

O antigo jogador do Benfica explica que, apesar de não ser morador da freguesia de São Domingos de Benfica, não resistiu aos argumentos de quem o convidou para padrinho da marcha.

"A minha freguesia é Benfica. Mas depois de muitas conversações acabei por assinar um contrato de cinco anos por dez milhões (...) de balões", afirma entre risos. "Mas mais a sério, não sendo freguês desta freguesia, e atendendo a que são as comemorações do centenário do Parque Mayer, e como o Estádio da Luz fica na freguesia de São Domingos de Benfica foi a razão pela qual, ao ser convidado, anuí", continua. E não quer enganar ninguém.

Vivendo na freguesia do lado, fez questão de afastar quaisquer polémicas ao vestir a camisola dos vizinhos. "Participei ao presidente da minha freguesia que isto não era um ato de traição, não trairia nunca os valores da freguesia de Benfica", assegura.

Toni confessa que já tem "idade para ter juízo", mas em pleno "outono da vida", o antigo futebolista de 76 anos considera importante ter a experiência de integrar uma das marchas de Lisboa. Como num jogo de futebol, o objetivo da marcha de São Domingos de Benfica é ganhar, sendo que a vontade é ainda maior depois de cinco anos de ausência do concurso.

"Nós ensaiávamos ali perto do Estádio da Luz. Portanto, ali ao lado, onde entramos, é para ganhar. Agora, temos de contar também que os outros não vão lá só para se divertir, vão também lá para se divertir e para ganhar", avisa.

E o mote, como numa conferência de imprensa pré-jogo, está lançado: "Julgo que esta marcha de São Domingos de Benfica não vai envergonhar os seus residentes e eu penso que eles estão imbuídos de um espírito vencedor."

A sentir um nervoso miudinho, o antigo jogador acredita que este vai desaparecer quando a marcha começar. Ainda assim, e apesar de confessar não ter sentido grandes dificuldades para aprender a coreografia, jogar à bola "é muito mais fácil".