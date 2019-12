Semana do Natal com "melhoria significativa do tempo" 

© Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a partir de domingo exista "uma melhoria significativa do estado do tempo".

A meteorologia refere, numa "previsão especial para a semana do Natal", uma diminuição muito significativa, a partir de domingo, do vento e precipitação em geral fraca apenas nas regiões Norte e Centro, que será sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.

No entanto, até meio da tarde de domingo "o vento ainda soprará moderado a forte, até 50 quilómetros por hora, nas terras altas, em especial no Norte e Centro onde as rajadas podem chegar aos 90 quilómetros por hora".

Depois de domingo, entre os dias 23 e 28, "prevê-se céu pouco nublado, embora temporariamente muito nublado e com neblinas e nevoeiros matinais, que em alguns locais poderão persistir".

Nos dias 26 e 27 deverá existir tendência para um aumento de nebulosidade, com eventual ocorrência de precipitação fraca, com uma probabilidade da ordem de 30%. O vento será em geral fraco.

Depois de vários dias sujeito aos efeitos da depressão Elsa, o país enfrenta a partir de sábado uma nova depressão, o Fabien.

Os efeitos do Fabien não serão, segundo o IPMA, tão "intensos" como os da depressão Elsa, "em particular em termos de vento e, com mais significado, em termos de precipitação".