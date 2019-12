Sentença confirmada. Corticeira da Feira multada em 31 mil euros por assédio moral

Por Sara Beatriz Monteiro e Beatriz Morais Martins* 12 Dezembro, 2019 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a sentença do Tribunal do Trabalho que condenou a corticeira Fernando Couto SA - em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira - ao pagamento de uma multa de 31 mil euros por assédio moral a uma funcionária, avança o Jornal de Notícias. A notícia foi confirmada pela TSF junto do advogado do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, Filipe Soares Pereira. Contactada pela TSF, a trabalhadora Cristina Tavares não quis comentar, para já, o caso.

Fernando Soares Pereira diz à TSF que o resultado era "previsível", dado que "quer a prova documental quer a prova testemunhal" eram "inequívocas".

Cristina Tavares foi despedida em janeiro de 2017, alegadamente por ter exercido os seus direitos de maternidade e de assistência à família, mas o tribunal considerou o despedimento ilegal e determinou a sua reintegração na empresa.

Em janeiro deste ano, a empresa corticeira voltou a despedi-la acusando-a de difamação, depois de ter sido multada pela ACT, que verificou no local que tinham sido atribuídas à trabalhadora tarefas improdutivas, carregando e descarregando os mesmos sacos de rolhas de cortiça, durante vários meses.

No final de junho deste ano, Cristina Tavares conseguiu um acordo para a sua reintegração na corticeira Fernando Couto, afirmando estar preparada para regressar ao trabalho no dia 1 de julho.

*com Lusa