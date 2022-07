"Calor será menos severo." Temperaturas voltam a subir a partir de quarta-feira

O IPMA diz que a onda de calor não é comparável com a da semana passada © Nuno Brites / Global Imagens

As temperaturas vão subir já a partir desta quarta-feira. O calor vai sentir-se mais no Norte, no Centro e no Alentejo, mas o IPMA diz que a subida de temperatura não é comparável à onda de calor da semana passada. No entanto, os alertas meteorológicos vão aumentar de nível.

A meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), fala numa subida das temperaturas máximas entre os cinco e os oito graus.

"É provável que entre o meio e final da semana existam já alguns distritos do interior em alerta laranja, nomeadamente Bragança, Guarda, Beja e Évora. No entanto é um episódio diferente do anterior. Em princípio será menos severo e mais comum para esta altura do ano. Estamos a falar de temperaturas máximas que, no litoral oeste, vão variar sensivelmente entre os 25 e os 30 graus. Para as regiões do interior estamos a prever temperaturas que vão oscilar entre os 35 e os 40 graus", explicou à TSF Maria João Frada.

A meteorologista explica que uma das grandes diferenças entre esta e a semana passada é que, desta vez, as noites vão ser mais frescas.

"Vai haver sempre, ou pelo menos em grande parte dos dias, alguma nortada no litoral oeste durante a tarde e início da noite, com o vento a soprar a noroeste até com alguma intensidade no litoral oeste. O que vai fazer com que as temperaturas mínimas também não subam de forma tão significativa, não sejam tão elevadas como foram no episódio passado", esclareceu a meteorologista.

Para os próximos dias está previsto também um aumento da intensidade do vento, em especial no interior, o que pode ser prejudicial no combate aos incêndios.

"Temos novamente intensificação do vento, que será do quadrante norte e com tendência a rodar para nordeste nas regiões do interior, o que é também mau para os incêndios com as temperaturas elevadas. Mas, para já, não temos dados para comparar este episódio ao anterior", acrescentou a especialista.

Nove distritos do continente sob aviso amarelo

Nove distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira e quinta-feira devido à previsão de persistência de valores elevado da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de quarta-feira e as 17h00 de quinta-feira por causa do tempo quente.

No distrito de Faro, o aviso amarelo tem início a partir das 09h00 desta terça-feira.