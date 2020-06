Série infantil da RTP2 gera polémica. Episódio controverso foi retirado e vai sofrer alterações

Imagem do episódio da série "Destemidas" sobre Thérèse Clerc © Reprodução RTP

Um episódio da série da RTP2 "Destemidas", emitido no espaço infantil "Zig Zag", foi retirado da plataforma RTP Play, depois de ter gerado controvérsia pelos temas abordados.

A série em causa, "Destemidas", trata-se de uma produção francesa que conta a história de mulheres pioneiras que se destacaram em diferentes áreas da sociedade. Cada episódio é dedicado a uma mulher diferente.

O episódio que está na origem da polémica retrata a vida da feminista Thérèse Clerc, que foi galardoada com a Legião de Honra francesa. A abordagem de temas como o aborto, a homossexualidade, a religião e a ideologia marxista levou a várias queixas junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e do provedor do telespectador da RTP, Jorge Wemans.

Em publicações feitas nas redes sociais, é possível verificar que o provedor da RTP respondeu a muitas das reclamações que lhe chegaram, tendo, em última instância, acabado por recomendar às responsáveis pela programação infantil da RTP2 que "retirassem da RTP Play o referido episódio" e que numa "futura repetição da série escolhessem outro horário mais apropriado para adolescentes e que não incluíssem o episódio" em causa.

Jorge Wemans admite que "a linguagem e a narrativa [do episódio de "Destemidas"] não são adequadas à comunicação para um público adolescente" ao qual a série é dirigida.

Perante as notícias de que o episódio tinha sido retirado da RTP Play, gerou-se, no sentido inverso, uma onda de indignação nas redes sociais, com muitos internautas a acusar a RTP de censura. Surgiu até uma petição online a apelar à reposição da série, que já conta com mais de 4 mil assinaturas.

Perante a polémica, a diretora da RTP2, Teresa Paixão, veio agora prestar explicações sobre o caso, garantido que a série não deixará de ser transmitida e que o episódio polémico será reposto, depois de ser alvo de alterações.

"Sobre a série Destemidas cumpre-me informar que não foi suspensa nem da RTP 2 - amanhã no seu horário normal, 11.30h, emitiremos o episódio dedicado a Hedy Lamarr - nem da RTP Play", pode ler-se numa publicação feita nas redes sociais da RTP2.

"O episódio sobre Thérèse Clerc foi temporariamente suspenso do espaço Zig Zag da RTP Play porque reconhecemos que a linguagem utilizada no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público-alvo (10-13 anos) e voltará assim que estiver refeita a dobragem", esclarece. "Os 30 episódios que compõem a série podem ser vistos integralmente, com a tradução aproximada ao texto original na RTP Play, incluindo o episódio que deu lugar a esta questão, no espaço das séries da RTP2."