Serpa investe 319 mil euros em medidas de adaptação às alterações climáticas

Serra de Serpa © DR

A Câmara de Serpa, no Alentejo, vai investir 319 mil euros em medidas de adaptação às alterações climáticas, como criação de uma estrutura de sombreamento e uso de águas subterrâneas para regar um campo de futebol.

Segundo divulgou esta terça-feira o município, do distrito de Beja, em comunicado enviado à agência Lusa, as medidas "atuam em dois domínios fundamentais" e vão permitir "contrariar o efeito da ilha de calor" em espaços públicos da cidade e "fazer uma gestão sustentável dos recursos hídricos".

As medidas vão ser adotadas no âmbito de um projeto municipal de adaptação às alterações climáticas, que vai implicar um investimento total de 318.877 euros e cuja candidatura a financiamento por fundos comunitários já foi aprovada.

O projeto prevê a criação de uma estrutura de sombreamento sazonal e de planos de água e fontes na Praça da República e de corredores de ventilação e respetiva nebulização nas ruas dos Cavalos, do Calvário, dos Fidalgos e das Portas de Beja na cidade de Serpa.

Outra medida prevista é a alteração do abastecimento do sistema de rega do campo de futebol do Parque Desportivo Municipal de Vila Nova de São Bento, que deixará de ser feito a partir da rede pública e passará a ser assegurado com recurso a águas subterrâneas.

O projeto prevê ainda a realização de ações de informação e sensibilização sobre a problemática das alterações climáticas e de divulgação e disseminação das medidas. O município espera que as medidas a adotar em Serpa sirvam como "um modelo de boas práticas" e "uma referência em futuras intervenções no concelho" e "possam ser replicadas e generalizadas em outras escalas e territórios".

Segundo a Câmara de Serpa, 75% (234.674,25 euros) do investimento elegível para financiamento comunitário (312.899 euros) vão ser assegurados por verbas do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos e o restante será financiado pelo município.