A neve já começou a cair na Serra da Estrela © Artur Machado / Global Imagens

Por Cátia Carmo 18 Novembro, 2022 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Serra da Estrela ficou, esta sexta-feira, coberta de branco com o primeiro nevão da temporada. No Twitter do grupo Meteo Trás-os-Montes foi partilhado um vídeo em que é possível ver o ponto mais alto do país coberto de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha avisado, na quarta-feira, que se previam temperaturas mais baixas para estes dias. As regiões mais frias seriam a Guarda, com dois graus, Vila Real e Viseu com três graus e Bragança com cinco graus.