Serviço Nacional de Saúde é avaliado há dez anos

É já no próximo dia 3 de maio, que acontece 10ª edição da Conferência Sustentabilidade em Saúde, iniciativa anual organizada pela AbbVie em parceria com a TSF e DN. As inscrições estão abertas a partir de hoje. Além de escrutinar a última década em Portugal com depoimentos de antigos ministros serão debatidos o futuro e a inovação do setor em Portugal e, como sempre, será atualizado o Índice de Saúde Sustentável.

Este ano, o índice coordenado por Pedro Simões Coelho, Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático da NOVA Information Management School, inclui novos dados sobre a perceção dos portugueses em relação à inovação.

O índice representa a avaliação dos utilizadores e mede o grau de satisfação, confiança, preços e eficácia do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Quando for apresentada a evolução do estudo haverá participações comentadas de Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e Eurico Castro Alves, presidente da Convenção Nacional de Saúde.

O painel que vai discutir "Futuro e Inovação em Saúde" tem como convidados João Almeida Lopes, (Apifarma), Catarina Resende Oliveira (Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica), Helena Pereira (Fundação Ciência e Tecnologia), Alexandre Lourenço (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares) e Jaime Melancia (EUPATI Portugal).

A 10ª Conferência Sustentabilidade em Saúde vai decorrer no Centro Cultural de Belém, a 3 de maio, partir das 9h30, com entrada gratuita, mas sujeita a inscrição que pode ser feita aqui. A iniciativa será transmitida em direto na antena e site da TSF