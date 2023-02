Serviços mínimos nas escolas mantêm-se na próxima semana

Os serviços mínimos dizem respeito aos avisos prévios de greve feitos pelo S.T.O.P. © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Os serviços mínimos nas escolas vão continuar na próxima semana, mantendo-se as exigências já em vigor, como a garantia de refeições e apoio a alunos com necessidades educativas especiais.



Os serviços mínimos para os próximos dias 6 e 7 de ferreiro foram esta quinta-feira decretados pelo Tribunal Arbitral e dizem respeito aos avisos prévios de greve feitos pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.TO.P.), segundo informação divulgada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).



As regras que já tinham sido definidas para esta semana mantêm-se, não tendo sido acolhida a proposta do Ministério da Educação sobre a "prestação de três horas educativas" para as crianças do pré-escolar e 1.º ciclo e de "três tempos letivos diários" para os restantes alunos.

As escolas têm de garantir a permanência dos alunos em segurança nos recreios, as refeições e o apoio às crianças com necessidades educativas especiais assim como dos alunos em risco.