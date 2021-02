"Servir heróis." Restaurantes servem refeições a trabalhadores dos hospitais

Projeto "Servir Heróis" © DR

Vários restaurantes de Lisboa, Porto, Braga e Coimbra estão a servir refeições aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia. A iniciativa chama-se "Servir heróis" e foi lançada pela Betano, que paga as refeições, em parceria com a associação Pro.Var.

A iniciativa vai estender-se durante 10 dias, com distribuição de refeições em vários hospitais, como o Hospital de São João, no Porto, o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, o Hospital Santa Maria, em Lisboa, o Hospital de Braga e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Desde o início da semana, a chef Justa Nobre está a servir uma centena de refeições por dia, aos profissionais de saúde do Hospital Amadora-Sintra, com um cardápio rico e doce.

Chef Justa Nobre faz parte da iniciativa © Orlando Almeida / Global Imagens

Justa Nobre sublinha que ajudar os profissionais de saúde é também uma ajuda para os restaurantes, que têm de estar de portas fechadas.

À conversa com a jornalista Cristina Lai Men, a chef Justa Nobre fala de empenho e carinho nesta missão 00:00 00:00

"É uma forma de contribuir para o esforço que está a ser feito no combate à pandemia e de apoio à comunidade, através dos profissionais de saúde e dos restaurantes, que têm sofrido muito com o que temos enfrentado", afirma Ricardo Branquinho, representante da Betano em Portugal, em comunicado.

"O setor da restauração tem sido dos mais fustigados pelas consequências da pandemia e esta iniciativa permite-nos trabalhar, mostrar resiliência e contribuir para um esforço que tem de ser de todos", acrescenta o presidente da Pro.Var, Daniel Serra.

