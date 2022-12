"Servir mesmo no meio do caos." Loja em Alcântara continua atividade, mesmo no meio da lama

A zona de Alcântara voltou, esta terça-feira, a ser uma das mais afetadas pela forte chuva que atingiu Lisboa. A meio da tarde, a rua Fradesso da Silveira continuava cortada ao trânsito pela polícia, mas as condições do tempo pareciam melhorar.

Com a ajuda dos funcionários no trabalho de limpeza da via, apenas se vislumbravam algumas poças de água no local. No entanto, numa loja de vinhos, ainda continuava o rescaldo, na procura de material que pudesse ser recuperado após a entrada de chuva e lama no estabelecimento.

Ouça aqui o direto do jornalista Miguel Laia em Alcântara 00:00 00:00

"Não sabemos quando podemos reabrir", confessa uma das trabalhadoras responsáveis, contando que a água subiu, esta terça-feira, acima das portadas e danificou todos os equipamentos eletrónicos da loja, ou seja, não havia a possibilidade de usar os computadores e a internet.

No mesmo momento em que a funcionária descrevia os estragos, a empresa recebia uma cliente e, assim, teve de "servir, mesmo no meio do caos". Contas feitas, acrescentando os cerca de 20 mil euros de prejuízo da primeira inundação, há uma semana, o estabelecimento espera, no final desta terça-feira, mais alguns milhares de euros de despesas no final da limpeza do local.

As portadas da loja, "que são as mesmas há 20 anos", e estão a um metro do chão, não conseguiram conter a subida do nível da água. Para prevenir o que possa acontecer durante a madrugada entre esta terça e quarta-feira, toda a mercadoria está a mais de um metro e meio de altura e serão novamente colocadas comportas e válvulas estanques.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reduziu esta terça-feira de laranja para amarelo o aviso meteorológico de precipitação para os distritos de Lisboa e Setúbal.

Na atualização de avisos meteorológicos feita pelo IPMA ao final da manhã, todos os distritos de Portugal continental estavam com aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) de precipitação, à exceção de Bragança.

Segundo a última atualização feita na página da internet do IPMA, os distritos de Lisboa e Setúbal passaram para aviso amarelo, o qual prevê aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.