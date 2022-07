Sesimbra ativa plano municipal de emergência e proteção civil devido ao risco de incêndio

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 12 Julho, 2022 • 06:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Sesimbra (Setúbal) anunciou esta terça-feira ter ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, no âmbito da declaração de situação de contingência decretada pelo Governo face às previsões meteorológicas e ao risco de incêndios.

"Esta medida vem no seguimento da Declaração de Situação de Contingência, a nível nacional, emitida devido à necessidade de adotar medidas preventivas e especiais face ao risco de incêndio rural, e decorre entre a meia-noite de dia 11, segunda-feira, e as 23h59 de 15 de julho, sexta-feira, podendo ser prolongado caso a situação assim o determine", lê-se numa nota publicada no Facebook.

Evocado caráter excecional, o município determinou a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem", excetuando "a circulação e a permanência de residentes permanentes ou temporários e de pessoas que ali exerçam atividade profissional".

Também estão proibidas as queimadas, os trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, os trabalhos com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal e a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

A agência Lusa questionou a Câmara de Sesimbra sobre a realização do festival Super Rock, na Aldeia do Meco, tendo em conta o estado de contingência em todo o país.

A autarquia indicou que se iniciou às 17h00 de segunda-feira uma reunião da Proteção Civil Municipal sobre o assunto, remetendo uma resposta para mais tarde, mas, até às 00h00 de terça-feira, a Lusa não obteve nenhuma reação do município.