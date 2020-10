Sete casos positivos no Centro de Saúde de Estremoz. Urgências encerradas

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Estremoz (Évora) encerrou esta tarde devido à existência de sete casos positivos de Covid-19 na unidade de saúde, disse o presidente do município, Francisco Ramos.

O autarca indicou à agência Lusa que o SUB do centro de saúde local fechou para desinfeção, devido a este foco de Covid-19, que envolve sete pessoas infetadas, entre médicos, enfermeiros e auxiliares.

Francisco Ramos explicou que os doentes que se deslocarem ao SUB de Estremoz vão ser encaminhados para as urgências do hospital de Évora.

O presidente do município referiu ainda que está prevista a reabertura do SUB do centro de saúde, no próximo domingo, às 08:00.

Contactada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, confirmou, através do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, apenas seis casos positivos da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Centro de Saúde de Estremoz.

A fonte da ARS do Alentejo indicou que os seis profissionais de saúde infetados são três enfermeiros, dois auxiliares e um médico.

A mesma fonte adiantou ainda que além do SUB, encerrou também a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, daquela unidade de saúde, para "descontaminação" e "até novas orientações".

Mantém-se em funcionamento, naquele centro de saúde, a Unidade de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados na Comunidade, de acordo com a fonte da ARS do Alentejo.

