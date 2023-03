Doze suspeitos de abusos sexuais na Diocese do Porto. Ninguém foi suspenso

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

A Diocese do Porto informou esta sexta-feira que recebeu uma lista de 12 sacerdotes suspeitos de abusos sexuais, dos quais quatro já morreram e um já não pertence à diocese. Os restantes sete estão a ser investigados.

"Imediatamente foi iniciada a investigação prévia a respeito dos sete clérigos vivos. Nos arquivos diocesanos, não se encontra qualquer indício de possíveis crimes de abusos, tal como, aliás, o Grupo de Investigação Histórica já tinha verificado. À Comissão Diocesana para o Cuidado dos Frágeis também não chegou qualquer denúncia relativamente a estes nomes", indica a Diocese portuense.

Da lista de 12 nomes recebidos no Porto, "foi possível aferir, desde logo, que quatro já faleceram e um já não pertence à diocese", com denúncias que "reportam às décadas de 1970 e 1980".

A Diocese do Porto refere que "o bispo diocesano já reuniu com diversas pessoas", sendo que algumas vivem fora da área de incidência.

"Porém, também estas diligências ainda não conduziram a qualquer pista. Se, entretanto, aparecerem indícios fiáveis, o bispo diocesano não hesitará em suspender preventivamente o clérigo em causa", avisa a Diocese.

"O bispo diocesano já entregou ao Ministério Público a lista recebida da Comissão Independente", revela.

"Esta Diocese reafirma o que sempre tem dito: coloca-se do lado das vítimas, sofre com elas e tudo está a fazer para criar uma nova mentalidade e atitudes, respeitadoras e seguras, de modo a que os mais novos e suas famílias possam confiar plenamente nos agentes pastorais", conclui a Diocese do Porto.

Notícia atualizada às 14h30