Setembro chuvoso leva a diminuição "significativa" da seca meteorológica em todo o país

Por Melissa Lopes 16 Setembro, 2022

Aquilo que choveu nas primeiras duas semanas do mês fazem de setembro o quarto mais chuvoso desde 2000, indica a análise climatológica da quinzena feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que assinala também "uma diminuição significativa da situação de seca meteorológica em todo o território".

De acordo com o instituto nacional, as "quantidades de precipitação ocorridas verificaram-se principalmente nos dias 12 a 14 de setembro, com os valores mais significativos a ocorreram no interior Centro, em particular no distrito da Guarda", uma consequência da influência da tempestade Danielle.

"O total de precipitação nestes 14 dias, 52 mm, corresponde a 123 % em relação ao valor médio 1971-2000. Este valor até à data corresponde ao 4.º setembro mais chuvoso desde 2000 (valores mais altos em 2014, 2002, 2006, 2021)", pode ler-se na nota divulgada esta sexta-feira.

No distrito da Guarda, frisa o IPMA, a precipitação ocorrida nos dias 12 a 14 de setembro foi "superior ao valor normal para o mês" e "cerca do triplo da precipitação normal do mês".

No que toca à situação de seca meteorológica, "verifica-se que o índice PDSI [Palmer Drought Severity Index] , a 15 de setembro, registou uma diminuição significativa da situação de seca meteorológica em todo o território, com as classes de seca moderada e severa a predominarem em todo território", em especial nos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco.

A classe de seca extrema teve também "uma diminuição muito acentuada, apenas a região de Bragança ainda se mantém nessa classe".

Miguel Miranda, do IPMA, fala em melhorias, mas alerta que as previsões a médio prazo não são muito animadoras. Ouça a reporragem da jornalista Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

Com este desagravamento da situação, 3,1% do território está em seca fraca, 50.2 % em seca moderada, 45.9 % em seca severa e 0.8 % em seca extrema. No final de agosto, o panorama era de 60,4% do território em seca severa e 39,6% em seca extrema.