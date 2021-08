Setembro começa com avisos amarelos de chuva e trovoada em 12 distritos

© Photo by Valentin Müller on Unsplash

Doze distritos do Norte e Centro de Portugal continental vão estar esta quarta-feira, 1 de setembro, com avisos amarelos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa das previsões de chuva e de trovoada.

Os avisos prolongam-se das 09h00 às 21h00. O IPMA prevê trovoada e aguaceiros por vezes fortes com possibilidade de granizo.

Em causa estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Évora.

Nos Açores, todas as ilhas também estão esta quarta-feira com avisos amarelos por causa da chuva, enquanto na Madeira o aviso também é amarelo mas o risco será o tempo quente.