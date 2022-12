Setúbal não pode garantir "que urgências e especialidades funcionem de forma regular"

© Artur Machado / Global Imagens (arquivo)

Os autarcas de Setúbal, Sesimbra e Palmela vão reunir-se esta terça-feira com o ministro da Saúde e querem que Manuel Pizarro apresente garantias sobre a época natalícia, já que não conseguem assegurar o normal funcionamento das urgências e especialidades hospitalares.

"Perante o que tem acontecido, a probabilidade de repetirem-se episódios como aquele que assistimos ainda no domingo passado, com constrangimentos uma vez mais na área da pediatria, ou como no dia de ontem, já com constrangimentos na área da urgência, pode ser uma inevitabilidade", avisa Pedro Pina, vereador da Câmara Municipal de Setúbal com o pelouro da Saúde.

Estes problemas, de acordo com o autarca, "decorrem do diagnóstico da escassez de recursos humanos - de médicos, em particular - que não conseguimos garantir que as urgências e as especialidades funcionem de uma forma regular".

O Governo está a preparar um plano para garantir o funcionamento dos serviços de urgência hospitalar em Portugal, mas este só será anunciado perto da quadra festiva.

Para a reunião como ministro da Saúde, Pedro Pina espera ouvir que, para o Governo, "o Serviço Nacional de Saúde não é apenas um exercício ou uma narrativa".

"Precisamos que o senhor ministro afirme e confirme um investimento urgente para conseguir garantir que as situações dos constrangimentos do Centro Hospitalar de Setúbal não são repetições permanentes e que, semana após semana, não vão continuar a manter constrangimentos".

E complementa: "Precisamos que o senhor ministro nos diga, olhos nos olhos, que tem um plano concreto e definido em que as populações não vão ter de enfrentar esta época festiva sem ter a certeza que, se perante uma situação, esta resposta não vai estar novamente encerrada."