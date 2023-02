SIM denuncia falta de meios em Caxias e alerta para situação de reclusos inimputáveis

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) apela ao reforço urgente de psiquiatras no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, e admite avançar para a greve perante uma situação em que, denuncia, há reclusos inimputáveis misturados com outros presos na ala psiquiátrica.

Outra das falhas é a de que, numa ala de internamento que tem um limite de 50 doentes, estão internados 80 reclusos, um excedente de 30 face ao que seria aceitável. Esta tarde, o SIM reúne-se com o secretário de Estado da Justiça para procurar soluções para o problema, que já leva anos.

Os doentes inimputáveis representam "um terço" do total de internados e o acompanhamento é "garantido por quatro psiquiatras".

"Esperamos uma resposta do senhor secretário de Estado da Justiça no sentido de evitar algo que nós não desejamos, uma greve", alerta Roque da Cunha em declarações à TSF, esperando que os avisos não caiam uma vez mais "em saco-roto".

É nos centros de internamento de inimputáveis que está um dos problemas, já que os três - um Norte, outro no Centro e outro no Sul - estão lotados e sem condições "por falta de investimento".

Assim, estes reclusos inimputáveis, que "têm um estatuto próprio", estão "internados e misturados com doentes com depressão, com stress pós-traumático e com problemas psiquiátricos".

Numa nota divulgada na última semana, o SIM já adiantava que os quatro médicos psiquiatras que restam apresentaram há quase um ano escusa de responsabilidade à Ordem dos Médicos.