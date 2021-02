Simulador para vacinação já está online

O simulador online já está disponível desde domingo © Carlos Barroso/Lusa

O simulador online para consultar se cada pessoa será visada na primeira fase da vacinação já está disponível aqui. A ferramenta destina-se às pessoas com idades a partir dos 50 anos.

Também os idosos com mais de 80 anos podem ter acesso às listas, de forma a compreender se estão automaticamente inscritos ou se há alguma irregularidade. A existência de nomes compostos - com "de" e "da" - poderá estar na origem de erros, como explicou uma fonte do Ministério da Saúde ao jornal Público.

Para consultar a integração nas listas, é necessário inserir o número do SNS, o nome completo e a data de nascimento. É ainda possível corrigir a falta de inclusão, caso a pessoa saiba que reúne os critérios necessários para ser vacinada na primeira fase.

Na primeira fase de vacinação, serão contempladas as pessoas com idades a partir dos 80 anos e pessoas com mais de 50 anos e com comorbilidades (insuficiência cardíaca, insuficiências renais graves, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração) que agravam o risco associado à Covid-19. De acordo com a task force, este último grupo abrange 400 mil pacientes.

