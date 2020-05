Sinalização de crianças em risco caiu 52% em março e abril

© EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Em março e abril, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) registou uma quebra de 52,5 por cento no número de sinalizações de casos de crianças e jovens em risco.



Durante estes dois meses foram reportadas 3829 situações (2405 em março e 1424 em abril), o que constitui uma "redução bastante acentuada" face ao mesmo período de 2019, disse à TSF a presidente da CNPDPCJ, Rosário Farmhouse. "É bastante, mas está em linha com aquilo que são as reduções noutros países", adiantou.



Para esta redução contribuiu o facto de as principais entidades que habitualmente comunicam situações de perigo (forças de segurança, escolas, associações, clubes e até particulares) não terem tido "contacto direto" com as crianças, o que tornou "mais difícil poderem comunicar situações" à CNPDPCJ .



Os casos mais reportados dizem respeito a "violência doméstica, negligência, maus tratos psicológicos e maus tratos físicos".



Rosário Farmhouse acredita que nas próximas semanas, à medida que o desconfinamento se vai implementando, poderão ser conhecidos casos escondidos de crianças em risco. "Estamos expectantes que isso possa vir a acontecer". Por essa razão, a Comissão lançou ontem uma campanha alertando a sociedade civil para a importância de denunciar crianças em risco.



"Cada um de nós tem o dever cívico de proteger as crianças que nos rodeiam", enfatiza Rosário Farmhouse apelando a familiares, amigos ou vizinhos para que denunciem casos que conheçam. "Se conhece crianças em perigo, tem o dever de comunicar". Todas as queixas podem ser feitas através do telefone 96 123 11 11, disponível entre as 8:00 e as 20:00. A CNPDPC, "garantirá o devido encaminhamento" destas situações para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) territorialmente competentes.



Em Portugal existem 310 CPCJ que este ano estão ano a acompanhar cerca de 43 mil crianças "que estão a passar por situações de perigo". Anualmente, a CNPDPC recebe "entre 30 mil a 40 mil notificações".



Um dos instrumentos legais que no futuro pretende dar mais proteção às crianças é a Estratégia Nacional Para os Direitos da Criança, lançada há seis meses e cuja consulta pública terminou a 20 de janeiro. Foram recebidas 19 contribuições que estão a ser analisadas. A presidente da CNPDPC promete dar "toda a atenção a alguns contributos que fazem todo o sentido" e admite que terão de ser feitos "ajustes" ao documento, "à luz do período pós-pandemia".