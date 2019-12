Sindicato acusa Governo de fazer "propaganda" com concurso para recém-especialistas

© Artur Machado / Global Imagens

Por Gonçalo Teles e Cláudia Arsénio 21 Dezembro, 2019 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato Independente dos Médicos não vê com especial entusiasmo o anúncio feito este sábado pelo ministério da Saúde, da abertura de um concurso para a contratação de 482 recém-especialistas e acusa mesmo o Governo de estar a fazer "propaganda", temendo que o processo possa tornar-se numa "arma de arremesso" contra os médicos.

As vagas a concurso dividem-se em 120 para médicos de família, "16 na área da saúde pública e 346 na área hospitalar".

À TSF, Jorge Roque da Cunha explicou que muitos - "mais de um terço" - dos lugares anunciados não vão ser preenchidos "dada a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, não só em termos de recursos humanos, salários e infraestruturas", à qual se juntam as propostas "mais aliciantes" de governos estrangeiros e privados.

"Há muitos colegas, particularmente do Norte do país, que vão sair do Serviço Nacional de Saúde. Vir para Lisboa, vir para Oeiras, vir para Sintra com o preço das rendas e com o custo de vida" é difícil para os médicos, explica Roque da Cunha.

"Mais de um terço" das vagas vai ficar por ocupar. 00:00 00:00

Perante o anúncio feito pelo Governo, Roque da Cunha entende que o executivo está a fazer propaganda.

"Só esperamos que isso não sirva de arma de arremesso contra os médicos, que parece que estão aqui a desdenhar de algo que é tão simpaticamente oferecido", atira o representante dos clínicos.

Roque da Cunha critica as vagas postas a concurso "sabendo que muitos médicos não vão sair da sua zona residencial por não terem condições financeiras" para acusar o Governo de "tentar mais um exercício de propaganda" em relação a uma medida "fundamental, que é criar condições para que os recém-especialistas continuem no SNS".

""Só esperamos que isso não sirva de arma de arremesso contra os médicos." 00:00 00:00

Podem candidatar-se ao concurso os médicos detentores do grau de especialista na área profissional correspondente e que não detenham uma relação jurídica de emprego por tempo indeterminado com o Estado.

O aviso de abertura de procedimento concursal para médicos recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública foi publicado esta madrugada em Diário da República.